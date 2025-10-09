Caravaggio dice addio a Gaetano Tano Nodari imprenditore eclettico e visionario

Caravaggio. Si è spento nella mattinata di giovedì 9 ottobre GaetanoTanoNodari, nato il 9 luglio 1957, figura molto conosciuta a Caravaggio per il suo carattere vulcanico e la creatività inesauribile. Imprenditore agricolo e titolare dell’agriturismo Cascina Reina, era stato il millesimo paziente a ricevere un trapianto di cuore all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, intervento che, nel 2020, gli aveva regalato una seconda vita. Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute si erano aggravate, ma nonostante ciò Nodari aveva mantenuto lucidità e determinazione. Tra i suoi progetti più noti, la “ cattedrale vegetale ” dedicata alla Vergine del Fonte, costruita nei terreni della sua cascina come segno di riconoscenza per il trapianto, e i numerosi interventi artistici sparsi per la città – tra cui il grande murale del Caravaggio in via Circonvallazione Seriola – testimonianze del suo legame profondo con la comunità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

