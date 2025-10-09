Carabinieri un maresciallo donna per la prima volta al comando della stazione di Santa Elisabetta

Agrigentonotizie.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Santa Elisabetta, Liborio Gaziano, e l’amministrazione comunale hanno dato il benvenuto al nuovo comandante della stazione dei carabinieri del paese, il maresciallo Miriana Rosa, la prima donna a ricoprire questo incarico.Nel corso di un incontro in municipio, alla presenza del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

