Carabinieri un maresciallo donna per la prima volta al comando della stazione di Santa Elisabetta
Il sindaco di Santa Elisabetta, Liborio Gaziano, e l’amministrazione comunale hanno dato il benvenuto al nuovo comandante della stazione dei carabinieri del paese, il maresciallo Miriana Rosa, la prima donna a ricoprire questo incarico.Nel corso di un incontro in municipio, alla presenza del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: carabinieri - maresciallo
Memoria e valore, il "Movimento nuova Presenza Giorgio la Pira" omaggia il maresciallo dei carabinieri Bonanno
Borgo Veneto, arriva il nuovo comandante dei Carabinieri: è il Maresciallo Consolo
Finto maresciallo ruba l'oro di un'anziana, ma i veri Carabinieri entrano in azione: 29enne denunciato
Mantova: si finge dipendente della banca e maresciallo dei Carabinieri per truffare un uomo. Denunciato un 22enne di Napoli Un 22enne di Napoli è stato denunciato dai Carabinieri di Mantova per truffa ai danni di un 60enne di Porto Mantovano. Il giovane - facebook.com Vai su Facebook
Pescara, #16settembre 1996: il Maresciallo Marino Di Resta e un collega rintracciano 4 autori di una rapina. Il sottufficiale si espone per salvare il collega, rimanendo colpito mortalmente. Per il suo coraggio è insignito di Medaglia d'Oro al Valor Militare #Cara - X Vai su X
Ecco la prima donna comandante di stazione - Loreo saluta il Maresciallo Capo dei carabinieri Daniele Fuoco, che dal 1° ottobre si è trasferito sull’altra sponda del Po per rinforzare l’Arma estense ed assumere un incarico presso il Reparto Oper ... Si legge su polesine24.it
Carovigno, truffa del finto maresciallo: arrestati - Carovigno, truffa del finto maresciallo: arrestati due malviventi dopo il raggiro a una coppia. pugliapress.org scrive