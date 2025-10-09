Carabiniere salva 14enne in crisi depressiva | Sono un tuo amico E la convince a chiedere aiuto – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 “Al 112 arriva una chiamata. Una voce impaurita, giovane. Chiede aiuto in un momento di grave fragilità emotiva. Dall’altra parte, un Carabiniere. “Sei una ragazza in gamba. A 14 anni avere il coraggio di chiamarci. vuol dire che sei forte. Fatti aiutare, non sei sola. Io sono qui. Hai una vita davanti a te". Frasi semplici. Parole calde. Un filo di voce che diventa dialogo, conforto, fiducia. Il militare resta al telefono, continua a parlarle, ad ascoltarla, fino all’arrivo dei colleghi a casa. In quel momento non è soltanto un Carabiniere, è anche un padre. 🔗 Leggi su Open.online
