Cara Schlein adesso che c’è la pace ringrazierai Donald Trump o Greta Thunberg?

9 ott 2025

C’è un’ironia quasi perfetta in questa notte di ottobre: mentre il mondo scopre che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la tregua a Gaza, con il rilascio degli ostaggi e il ritiro progressivo delle truppe, la sinistra europea resta spiazzata. Per mesi ha marciato con gli slogan, ha sventolato bandiere, ha predicato pace e umanità. Ma la pace, quella vera, è arrivata non dai cortei né dagli appelli moralisti: è arrivata dai tavoli della diplomazia, dalle pressioni americane, dal realismo della politica internazionale. Il silenzio della sinistra dopo la tregua. E allora viene da chiedersi: cara Schlein, a chi andrà il tuo ringraziamento? A Donald Trump, che ha condotto la trattativa più discussa e più efficace degli ultimi anni, o a Greta Thunberg, simbolo di quella generazione di attivismo globale che urla ma non incide mai? È una domanda provocatoria, certo, ma inevitabile: perché la pace non è figlia dei buoni sentimenti, è figlia del potere, della strategia, del coraggio di sporcarsi le mani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

