Cara Schlein adesso che c’è la pace ringrazierai Donald Trump o Greta Thunberg?

C’è un’ironia quasi perfetta in questa notte di ottobre: mentre il mondo scopre che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la tregua a Gaza, con il rilascio degli ostaggi e il ritiro progressivo delle truppe, la sinistra europea resta spiazzata. Per mesi ha marciato con gli slogan, ha sventolato bandiere, ha predicato pace e umanità. Ma la pace, quella vera, è arrivata non dai cortei né dagli appelli moralisti: è arrivata dai tavoli della diplomazia, dalle pressioni americane, dal realismo della politica internazionale. Il silenzio della sinistra dopo la tregua. E allora viene da chiedersi: cara Schlein, a chi andrà il tuo ringraziamento? A Donald Trump, che ha condotto la trattativa più discussa e più efficace degli ultimi anni, o a Greta Thunberg, simbolo di quella generazione di attivismo globale che urla ma non incide mai? È una domanda provocatoria, certo, ma inevitabile: perché la pace non è figlia dei buoni sentimenti, è figlia del potere, della strategia, del coraggio di sporcarsi le mani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cara Schlein, adesso che c’è la pace ringrazierai Donald Trump o Greta Thunberg?

In questa notizia si parla di: cara - schlein

Alcuni membri Pd fanno parte del Transatlantic Friends of Israel: cara Schlein, li caccia o ne è complice?

Cara Schlein, questa linea è testardamente poco unitaria

Cara Schlein, ormai questa linea è testardamente poco unitaria - La Stampa https://lastampa.it/editoriali/lettere-e-idee/2025/10/01/news/schlein_linea_politica_pd-15331645/… --- PAROLA PER PAROLA, CONDIVIDO L'ANALISI DI FEDERICO GEREMICCA - X Vai su X

Schlein: “Premier? Io”. E agita il congresso anticipato. Dopo il voto in Calabria si riunisce la segreteria del Pd. “Non lascio, rassegnatevi”, si sfoga la segretaria. Bonaccini si avvicina a Silvia Salis. Di Carmelo Caruso - facebook.com Vai su Facebook

Cara Schlein, vantarsi della minoranza dei votanti non è vincente - Cara Elly Schlein, i giorni passano, e ammesso che avessi avuto voglia di maramaldeggiare un po’ anch’io sul referendum, mi sarebbe passata. Scrive ilfoglio.it

Cara Schlein, hai finalmente parlato. E ora cosa farai? - Cara Elly Schlein, mi rivolgo a te perché ti ho conosciuta, ben prima che tu diventassi segretaria del Pd, come persona perbene, con la passione per la politica come ricerca del bene comune. Secondo ilfattoquotidiano.it