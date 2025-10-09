Elia Caprile è un ex calciatore del Napoli, ma l’estremo difensore è tornato a parlare della sua vecchia esperienza per analizzare un retroscena chiave. La storia d’amore tra Elia Caprile e il Napoli è durata poco e non ha portato i frutti sperati. A gennaio dello scorso anno, ci fu lo scambio proprio tra l’estremo difensore e Simone Scuffet, con quest’ultimo approdato a Napoli come vice Meret. Al termine della stagione, poi, si è consumato l’addio definitivo con l’ex Leeds che ha scelto di vestire la maglia del Cagliari. Intanto, il noto calciatore però ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sull’addio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Caprile-Napoli, il retroscena sull’addio è da brividi: i motivi che hanno portato alla separazione