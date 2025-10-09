Caprile Inter si accende il duello di mercato con il Milan | cosa filtra sul post Sommer

Inter News 24 Caprile Inter, le ultime sul futuro del portiere del Cagliari nel mirino del club nerazzurro per le prossime sessioni di calciomercato. Si profila un nuovo derby di mercato tra Inter e Milan, questa volta per il ruolo di portiere. Entrambe le società stanno monitorando con grande attenzione Elia Caprile, estremo difensore classe 2001 del Cagliari, protagonista di un avvio di stagione di altissimo livello in Serie A. Il portiere, cresciuto nel vivaio del Chievo Verona, si è affermato come uno dei talenti più interessanti del panorama italiano. Dopo le esperienze a Bari, Empoli e Napoli, Caprile ha scelto di trasferirsi in Sardegna nel gennaio 2025 per trovare spazio e continuità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caprile Inter, si accende il duello di mercato con il Milan: cosa filtra sul post Sommer

