Inter News 24 Caprile Inter, le ultime sul futuro del portiere del Cagliari nel mirino del club nerazzurro per le prossime sessioni di calciomercato. L’ Inter ha iniziato a muoversi con largo anticipo in vista della prossima stagione e, tra le priorità di mercato, c’è quella legata al ruolo di portiere. Yann Sommer, titolare e protagonista di una stagione di alto livello, ha il contratto in scadenza nel 2026 ma senza segnali di rinnovo a breve termine. Per questo, la dirigenza nerazzurra — con Piero Ausilio e Giuseppe Marotta in prima linea — sta monitorando con attenzione diversi profili. Tra i nomi più seguiti figura quello di Elia Caprile, estremo difensore classe 2001 del Cagliari, arrivato in Sardegna nel gennaio 2025 dopo la prima parte di stagione trascorsa al Napoli come vice Meret. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caprile Inter, ecco la prima mossa di Ausilio con il Cagliari: svelata la valutazione