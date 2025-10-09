Caprile Cagliari l’intervista al portiere

Gbt-magazine.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Siamo partiti bene ma il campionato è lungo. Fa piacere sentirsi accostati a top club ma la mia testa”. Il Cagliari di Fabio Pisacane continua la preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro il Bologna. Al CRAI Sport Center la squadra lavora con intensità, alternando esercitazioni fisiche e tattiche per arrivare pronta all’appuntamento.. Nel frattempo, il portiere Elia Caprile – classe 2001 e tra i protagonisti di questo avvio di stagione – ha concesso una lunga intervista a  La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato della propria crescita personale, del rapporto con il gruppo e delle ambizioni che i rossoblù coltivano per il prosieguo del campionato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

caprile cagliari l8217intervista al portiere

© Gbt-magazine.com - Caprile Cagliari, l’intervista al portiere

In questa notizia si parla di: caprile - cagliari

Cagliari, Caprile: “Contento di avere vestito la maglia del Napoli. Ho scelto io di andare via”

LIVE – Napoli Cagliari 0-0: Ci prova subito McTominay, Caprile risponde su Spinazzola!

Caprile, il muro del Cagliari: numeri e leadership di un portiere decisivo in Serie A

caprile cagliari l8217intervista portiereCaprile: “A Cagliari sto bene, ma non mi accontento. Sogno l’azzurro, ma prima viene la salvezza” - Elia Caprile si racconta con sincerità, tra autocritica e consapevolezza, in un momento positivo per lui e per il Cagliari, protagonista di un buon avvio di stagione. Segnala calciocasteddu.it

caprile cagliari l8217intervista portiereCaprile Juve, inizia la corsa per accaparrarsi il portiere! - Caprile Juve, inizia la corsa per accaparrarsi il portiere del Cagliari: le ultime novità sull’estremo difensore L’Inter programma il futuro e mette nel mirino uno dei portieri italiani più promettent ... Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Caprile Cagliari L8217intervista Portiere