Caprile ammette | Serie A? Il livello si è alzato Fa piacere essere accostato a top club però…

Il portiere del Cagliari Elia Caprile, classe 2001 e uno dei protagonisti di questo avvio di stagione, tanto da finire nel mirino del calciomercato dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, toccando diversi temi legati alla sua crescita personale, al gruppo e agli obiettivi dei rossoblù. Vi riportiamo di seguito alcune delle sue dichiarazioni: BILANCIO – «Siamo partiti bene e dobbiamo darcene atto perché i punti raccolti finora sono una buonissima prova.

DOMENICA 5 OTTOBRE 2025 VILLANOVA CI NUTRONO DI MENZOGNE PERCHÉ LA VERITÀ NON SI PUÒ MANDARE GIÙ ! Dopo Udinese -Cagliari ( a proposito: Caprile strepitoso, mentre continua la storia d'amore fra Pi

