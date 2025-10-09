In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’ex portiere del Napoli Elia Caprile, ha raccontato in modo lucido e autocritico la sua esperienza carriera «Leeds è stata un’esperienza anche di vita: ho imparato l’inglese e a vedere il calcio da una prospettiva differente. Poi la Pro Patria: sono arrivato che avevo un contratto lungo con un club di Premier e ho condiviso la stagione con compagni che si giocavano il contratto anno per anno. Ho capito moltissimo. A Napoli andava tutto bene e ho un ricordo bellissimo di club e città, ma mi guardavo allo specchio e sentivo che mi mancava una parte di me. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caprile: «A Napoli mi guardavo allo specchio e sentivo che mi mancava una parte di me»