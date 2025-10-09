Caprile | A Napoli mi guardavo allo specchio e sentivo che mi mancava una parte di me

In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’ex portiere del Napoli Elia Caprile,  ha raccontato in modo lucido e autocritico la sua esperienza carriera «Leeds è stata un’esperienza anche di vita: ho imparato  l’inglese e a vedere il calcio da una prospettiva  differente. Poi la Pro Patria: sono arrivato che  avevo un contratto lungo con un club di Premier e  ho condiviso la stagione con compagni che si giocavano il  contratto anno per anno. Ho capito moltissimo.  A Napoli andava tutto bene e ho un ricordo bellissimo di club e città,  ma mi guardavo allo specchio  e sentivo che mi mancava una parte di me. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

