Caprile | A Napoli mi guardavo allo specchio e sentivo che mi mancava una parte di me
In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’ex portiere del Napoli Elia Caprile, ha raccontato in modo lucido e autocritico la sua esperienza carriera «Leeds è stata un’esperienza anche di vita: ho imparato l’inglese e a vedere il calcio da una prospettiva differente. Poi la Pro Patria: sono arrivato che avevo un contratto lungo con un club di Premier e ho condiviso la stagione con compagni che si giocavano il contratto anno per anno. Ho capito moltissimo. A Napoli andava tutto bene e ho un ricordo bellissimo di club e città, ma mi guardavo allo specchio e sentivo che mi mancava una parte di me. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: caprile - napoli
Caprile: «Quand’ero al Napoli ho puntato i piedi per andarmene, ma resta una parentesi felice»
Cagliari, Caprile: “Contento di avere vestito la maglia del Napoli. Ho scelto io di andare via”
Napoli e il caso Elia Caprile: ceduto a prezzo di saldo uno dei prospetti italiani più interessanti
Può essere considerato un errore da parte del Napoli? Chi è più forte tra Caprile e Milinkovic-Savic o Meret? - facebook.com Vai su Facebook
MERCATO - Inter, Caprile osservato speciale a Cagliari https://ift.tt/bksCFMN - X Vai su X
Caprile: «A Napoli mi guardavo allo specchio e sentivo che mi mancava una parte di me» - L'estremo difensore del Cagliari, Elia Caprile, si è raccontato a una lunga intervista della Gazzetta. Si legge su ilnapolista.it
Caprile: “Ho lasciato il Napoli per giocare con continuità, ringrazio il Cagliari! Sul futuro…” - A metà stagione lo scorso anno ti sei trasferito da Napoli a Cagliari per emergere e trovare ... tuttonapoli.net scrive