Caporalato tra i sub-fornitori di Tod' s Il pm | Azienda va commissariata

AGI - Nella richiesta della Procura di commissariare Tod's si parla di " condizioni di lavoro ottocentesche" degli operai cinesi. Il ricorso è rivolto alla Cassazione che dovrà valutarlo dopo l'iniziale rigetto arrivato dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano che si era dichiarato incompetente a favore del Tribunale di Ancona. Un primo ricorso della Procura alla Corte d'Appello è già stato bocciato nei mesi scorsi. Dalle verifiche della polizia giudiziaria svolte su indicazione del pm Paolo Storari sarebbero emerse numerose illegalità nei laboratori con lavoratori cinesi dove vengono prodotti gli articoli della Tod's, che non è indagata. 🔗 Leggi su Agi.it
Caporalato, chiesto il commissariamento per Tod's. L'azienda non risulta formalmente indagata, ma risponde in base a un articolo del codice antimafia per una presunta «condotta agevolatoria» dovuta ai mancati controlli sui fornitori
