capolavori svelati in mostra e passati ai raggi x

“Arte“, nel senso di “saper fare“. Per i greci si diceva ‘téchne’. È stato ricordato ieri a Palazzo Reale, alla presentazione della mostra "Art from inside. Capolavori svelati tra arte e scienza" (fino al 6 gennaio) dal capitano d’industria Diana Bracco, che ha anche ricordato come la sua impresa familiare operante nel settore delle scienze della vita, sia leader mondiale nella diagnostica per immagini e dei mezzi di contrasto. Téchne messa a disposizione per accedere a informazioni non visibili a occhio nudo, celate dietro e dentro un’opera d’arte: "Le tecnologie per la cura del corpo umano sono anche preziosi strumenti per prendersi cura di un dipinto, del suo restauro, della sua conservazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

