Milano, 9 ottobre 2025 – Caparezza è tornato. A quattro anni da ‘Exuvia’, il rapper più atteso della scena italiana sta per tornare con un nuovo disco. ‘Orbit Orbit’ uscirà il 31 ottobre e, per ingannare l’attesa, Caparezza pubblica oggi, giovedì 9 ottobre – quindi un giorno prima rispetto a tutte le uscite settimanali –, del tutto a sorpresa ‘Io sono il viaggio’. Un singolo dalle atmosfere oniriche e dalle rime taglienti e che vanno dritte al punto. Caparezza è tornato, finalmente. Le date del firmacopie del disco ‘Orbit Orbit’. Giovedì 30 ottobre LUCCA COMICS & GAMES >>> PADIGLIONE SERGIO BONELLI P. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caparezza, uscito a sorpresa il singolo ‘Io sono il viaggio”

