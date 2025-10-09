Caparezza torna con Io sono il viaggio primo singolo da Orbit Orbit

Dopo aver annunciato il suo attesissimo ritorno dal vivo per l’estate 2025, Caparezza sorprende ancora una volta i fan con un nuovo singolo: “Io sono il viaggio”. Il brano anticipa il nuovo album “Orbit Orbit”, in uscita il 31 ottobre 2025, pubblicato da BMG Italy e già disponibile in preorder clicca qui. Indice. Caparezza: “Io sono il viaggio”: un nuovo inizio. Orbit Orbit: l’album e il fumetto Un ritorno attesissimo.. Il Tour 2026: Caparezza dal vivo in tutta Italia. Caparezza: “Io sono il viaggio”: un nuovo inizio. In “Io sono il viaggio”, Caparezza torna a intrecciare cultura, filosofia e autobiografia, come solo lui sa fare. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Caparezza torna con “Io sono il viaggio”, primo singolo da Orbit Orbit

CAPAREZZA – TOUR ESTATE 2026 Il ritorno più atteso è realtà. Caparezza torna a scuotere le piazze e le arene italiane con la sua musica, i suoi testi taglienti e quell’energia che fa vibrare tutto il pubblico. Le date: 17 luglio – Servigliano (Parco della Pa - facebook.com Vai su Facebook

