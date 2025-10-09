Caparezza sorprende i fan e pubblica Io sono il viaggio

Milano, 9 ott. (askanews) – In occasione del suo compleanno e a quattro anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico, Caparezza sorprende i fan e pubblica oggi a sorpresa Io sono il viaggio, il primo singolo estratto dal disco-fumetto Orbit Orbit in uscita il 31 ottobre per BMG: una release che unisce ed esalta le sue due anime, quella di musicista e quella di grande appassionato e sceneggiatore di fumetti. Brano che segna ufficialmente il ritorno in musica dell’artista, Io sono il viaggio esplora il potere rigenerante della vita e la capacità di rinascita dell’essere umano: non siamo solo l’inizio e la fine, ma anche il percorso, la ripartenza e la trasformazione, soprattutto quando sembra che sia tutto finito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

