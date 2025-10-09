Caparezza pubblica il singolo Io sono il viaggio le date dei firmacopie dell’album
Caparezza sorprende i fan e pubblica a sorpresa Io sono il viaggio, il primo singolo estratto dal disco-fumetto Orbit Orbit. In occasione del suo compleanno e a quattro anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico, Caparezza sorprende i fan e pubblica oggi a sorpresa Io sono il viaggio, il primo singolo estratto dal disco-fumetto Orbit Orbit in uscita il 31 ottobre per BMG: una release che unisce ed esalta le sue due anime, quella di musicista e quella di grande appassionato e sceneggiatore di fumetti. Brano che segna ufficialmente il ritorno in musica dell’artista, Io sono il viaggio esplora il potere rigenerante della vita e la capacità di rinascita dell’essere umano: non siamo solo l’inizio e la fine, ma anche il percorso, la ripartenza e la trasformazione, soprattutto quando sembra che sia tutto finito. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Caparezza incontra i fan: ecco le due date in Sardegna L’artista ha annunciato il suo mini-tour dove accoglierà il pubblico e presenterà il suo nuovo album - facebook.com Vai su Facebook
Caparezza torna live nel 2026 - Il tour si aprirà il 26 giugno 2026 al Rock in Roma e si concluderà il 5 settembre alla Reggia di Caserta, toccando oltre 20 città italiane, tra cui Firenze, Bologna, Milano, Palermo e Bari. Riporta iodonna.it
Caparezza annuncia il nuovo album Orbit Orbit che sarà anche un fumetto, suo amore prima della musica - L'album, quindi, arriverà anche sugli scaffali delle librerie fisiche e online grazie alla collaborazione con un editore storico come Sergio Bonelli, che negli anni ha dato via a personaggi come Tex, ... Lo riporta fanpage.it