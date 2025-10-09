Caparezza nel giorno del suo compleanno ritorna con il nuovo singolo Io sono il viaggio

Metropolitanmagazine.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del suo compleanno e a quattro anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico,  Caparezza  sorprende i fan e pubblica oggi a sorpresa  Io sono il viaggio, primo e nuovo singolo estratto dal disco-fumetto  Orbit Orbit in uscita il 31 ottobre per BMG: una release che unisce ed esalta le sue due anime, quella di musicista e quella di grande appassionato e sceneggiatore di fumetti. Brano che segna ufficialmente il ritorno in musica dell’ artista,   Io sono il viaggio  esplora il potere rigenerante della vita e la capacità di rinascita dell’essere umano: non siamo solo l’inizio e la fine, ma anche il percorso, la ripartenza e la trasformazione, soprattutto quando sembra che sia tutto finito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

caparezza nel giorno del suo compleanno ritorna con il nuovo singolo io sono il viaggio

© Metropolitanmagazine.it - Caparezza nel giorno del suo compleanno ritorna con il nuovo singolo “Io sono il viaggio”

In questa notizia si parla di: caparezza - giorno

caparezza giorno suo compleannoCaparezza torna: “Io sono il viaggio” anticipa il disco-fumetto “Orbit Orbit” - Caparezza pubblica a sorpresa “Io sono il viaggio” e annuncia “Orbit Orbit” (31 ottobre): firmacopie in tutta Italia e ritorno live nel 2026. Come scrive agrpress.it

caparezza giorno suo compleannoCaparezza, a sorpresa il primo singolo dal disco-fumetto 'Orbit Orbit' - In occasione del suo compleanno e a quattro anni dal suo ultimo lavoro discografico, ecco 'Io sono il viaggio' che anticipa l'album in uscita il 31 ottobre per Bmg ... Scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Caparezza Giorno Suo Compleanno