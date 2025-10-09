Caparezza incontra i fan a Bari e Molfetta per presentare il suo disco-fumetto Orbit Orbit

In occasione del suo compleanno e a quattro anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico, Caparezza sorprende i fan e pubblica oggi a sorpresa Io sono il viaggio, il primo singolo estratto dal disco-fumetto Orbit Orbit in uscita il 31 ottobre per BMG: una release che unisce ed esalta le. 🔗 Leggi su Baritoday.it

