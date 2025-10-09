Capacità progettuale dei giovani al centro ecco i progetti finanziati nel Piacentino
Si è tenuta il 9 ottobre a Palazzo Mercanti la conferenza di presentazione dei progetti sul territorio provinciale che la Giunta emiliano-romagnola ha deliberato di finanziare – utilizzando fondi statali e regionali – nell'estate 2025. L'evento ha posto l'accento sulla valorizzazione della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: capacit - progettuale
Da «GermogliAzioni» 150 progetti in tutta Italia con i giovani al centro - Per il 57% degli italiani la città in cui vivono non offre spazi e opportunità adeguati ai giovani, né luoghi che agevolino l’incontro di persone nuove e interessanti. Scrive corriere.it