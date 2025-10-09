«Presidente ci sono più tesserini inseriti che deputati in aula, chiedo una verifica». Così il deputato regionale di Forza Italia, Marco Intravaia, rivolgendosi alla presidenza dell’Ars a nome del gruppo di Fi che ha abbondato i lavori e suscitando la reazione dei parlamentari. Il deputato del Pd, Antonello Cracolici, ha sottolineato che «nella passata legislatura l’ex presidente dell’Ars. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caos Assemblea regionale siciliana, tesserini inseriti ma i deputati sono assenti