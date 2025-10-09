Caos Assemblea regionale siciliana tesserini inseriti ma i deputati sono assenti

Feedpress.me | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Presidente ci sono più tesserini inseriti che deputati in aula, chiedo una verifica». Così il deputato regionale di Forza Italia, Marco Intravaia, rivolgendosi alla presidenza dell’Ars a nome del gruppo di Fi che ha abbondato i lavori e suscitando la reazione dei parlamentari. Il deputato del Pd, Antonello Cracolici, ha sottolineato che «nella passata legislatura l’ex presidente dell’Ars. 🔗 Leggi su Feedpress.me

caos assemblea regionale siciliana tesserini inseriti ma i deputati sono assenti

© Feedpress.me - Caos Assemblea regionale siciliana, tesserini inseriti ma i deputati sono assenti

In questa notizia si parla di: caos - assemblea

Caos Benfica, l’assemblea generale finisce in rissa: insulti a Rui Costa, spintoni e minacce

caos assemblea regionale sicilianaCaos Assemblea regionale siciliana, tesserini inseriti ma i deputati sono assenti - «Presidente ci sono più tesserini inseriti che deputati in aula, chiedo una verifica». Riporta gazzettadelsud.it

caos assemblea regionale sicilianaCaos all’Assemblea Regionale Siciliana: tesserini inseriti ma deputati assenti - Così il deputato regionale di Forza Italia, Marco Intravaia, rivolgendosi alla presidenza dell’Ars a nome del g ... Si legge su meridionews.it

Cerca Video su questo argomento: Caos Assemblea Regionale Siciliana