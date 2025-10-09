Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro i Negrita tornano a Palermo

Il prossimo 7 novembre i NEGRITA torneranno in formazione completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani con il loro “CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025”.Dopo il successo di pubblico e critica delle date primaverili nei club e la parentesi estiva in acustico, questi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

NEGRITA - CANZONI PER ANNI SPIETATI Domenica 9 Novembre 2025 ore 21:00Teatro Golden Palermo. Biglietti in vendita presso i punti vendita VivaTicket ed on-line su www.vivaticket.com Vi aspettiamo #teatrogoldenpalermo #teatrogolden #auditoriu - facebook.com Vai su Facebook

"Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro", i Negrita tornano a Palermo - Sul palco insieme ai NEGRITA (Paolo "Pau" Bruni, Enrico "Drigo" Salvi e Cesare "Mac" Petricich) ci saranno Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla ... Si legge su palermotoday.it

