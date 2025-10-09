Cantieri avviati senza un piano parcheggi la protesta del Comitato No Brt | Pronti a scendere in piazza

Fra residenti e commercianti crescono i dubbi e le perplessità sul progetto. Nel Municipio II ha preso vita, da alcuni mesi, un Comitato No Brt che contesta le ricadute (economiche e logistiche) del nuovo Sistema Bus Rapid Transit. L'amministrazione comunale ha da poco annunciato l'avvio dei. 🔗 Leggi su Baritoday.it