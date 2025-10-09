Cantieri avviati senza un piano parcheggi la protesta del Comitato No Brt | Pronti a scendere in piazza

Baritoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fra residenti e commercianti crescono i dubbi e le perplessità sul progetto. Nel Municipio II ha preso vita, da alcuni mesi, un Comitato No Brt che contesta le ricadute (economiche e logistiche) del nuovo Sistema Bus Rapid Transit. L'amministrazione comunale ha da poco annunciato l'avvio dei. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Andrea Putzu (FdI): “Con Acquaroli avviati oltre 1000 cantieri per dare una svolta alle Marche”

Firenze-Siena, cantieri senza fine. I pendolari chiedono un tavolo - Con la riapertura delle scuole la situazione è precipitata: "Per arrivare al lavoro impiego il doppio ... Si legge su msn.com

Cantieri del Brt a Perugia, viale San Sisto diviso in due per un mese - Proseguono i cantieri, avviati da tempo, nel cuore di San Sisto, lungo il viale principale del quartiere dove fino a metà giugno sarà in vigore un nuovo provvedimento sulla circolazione. ilmessaggero.it scrive

