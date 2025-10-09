Cannavaro smentisce tutto | Ingaggio da 4 milioni di euro netti come CT dell’Uzbekistan? Fake news! Vi spiego perchè ho accettato e come è strutturato il mio contratto

Cannavaro ha smentito categoricamente la notizia secondo cui il suo ingaggio da CT dell’Uzbekistan ammontasse a 4 milioni di euro netti. Fabio Cannavaro, nuovo commissario tecnico dell’Uzbekistan, ha scelto di intervenire in prima persona per fare chiarezza su una notizia infondata circolata rapidamente a livello globale riguardo al suo ingaggio. L’ex difensore della Juventus ha affidato a una nota ANSA il suo disappunto per la disinformazione dilagante nel mondo del calcio, sentendosi in dovere di ristabilire la verità dei fatti. PAROLE – « Da neo commissario tecnico dell’Uzbekistan, non posso nascondere il mio disappunto per la fake news, subito rilanciata da internet a livello globale, secondo la quale sarei stato ingaggiato dalla Federcalcio uzbeka, per guidare la Nazionale che nel giugno 2026 partecipErà al Mondiale per la prima volta nella sua storia, con uno stipendio di 4 milioni di euro netti l’anno, diventando uno tra i dieci ct più pagati al mondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

