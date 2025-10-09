Cannavaro smentisce tutto | Ingaggio da 4 milioni di euro netti come CT dell’Uzbekistan? Fake news! Vi spiego perchè ho accettato e come è strutturato il mio contratto

Juventusnews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cannavaro ha smentito categoricamente la notizia secondo cui il suo ingaggio da CT dellUzbekistan ammontasse a 4 milioni di euro netti. Fabio Cannavaro, nuovo commissario tecnico dell’Uzbekistan, ha scelto di intervenire in prima persona per fare chiarezza su una notizia infondata circolata rapidamente a livello globale riguardo al suo ingaggio. L’ex difensore della Juventus ha affidato a una nota ANSA il suo disappunto per la disinformazione dilagante nel mondo del calcio, sentendosi in dovere di ristabilire la verità dei fatti. PAROLE – « Da neo commissario tecnico dell’Uzbekistan, non posso nascondere il mio disappunto per la fake news, subito rilanciata da internet a livello globale, secondo la quale sarei stato ingaggiato dalla Federcalcio uzbeka, per guidare la Nazionale che nel giugno 2026 partecipErà al Mondiale per la prima volta nella sua storia, con uno stipendio di 4 milioni di euro netti l’anno, diventando uno tra i dieci ct più pagati al mondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

cannavaro smentisce tutto ingaggio da 4 milioni di euro netti come ct dell8217uzbekistan fake news vi spiego perch232 ho accettato e come 232 strutturato il mio contratto

© Juventusnews24.com - Cannavaro smentisce tutto: «Ingaggio da 4 milioni di euro netti come CT dell’Uzbekistan? Fake news! Vi spiego perchè ho accettato e come è strutturato il mio contratto»

In questa notizia si parla di: cannavaro - smentisce

cannavaro smentisce tutto ingaggioIl disappunto di Cannavaro: "Maxi ingaggio? Fake news. Ho accettato con entusiasmo la proposta di allenare l'Uzbekistan" - Fabio Cannavaro ha voluto fare chiarezza dopo la diffusione di una notizia infondata riguardo al suo nuovo incarico da commissario tecnico dell’Uzbekistan. tuttojuve.com scrive

cannavaro smentisce tutto ingaggioCannavaro: 'Sull'ingaggio fake news, in Uzbekistan per un progetto serio' - In una dichiarazione all'ANSA, l'ex difensore campione del mondo con l'Italia nel 2006 e Pallone d'oro nello stesso anno, che oggi esordisce da ct dell'Uzbekistan in un'amichevole col Kuwait, ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cannavaro Smentisce Tutto Ingaggio