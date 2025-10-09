Cannavaro e la fake news sullo stipendio | Non guadagno 4 milioni di euro ma meno della metà
Fabio Cannavaro parteciperà al Mondiale 2026 alla guida dell’Uzbekistan. La notizia è ufficiale è arrivata nella giornata di lunedì, seguita da alcune indiscrezioni riguardo la cifra che sarebbe andato a guadagnare l’ex difensore di Napoli e Juventus. Si è parlato di ben 4 milioni di euro, ma le cose non sembrerebbero stare proprio così. Cannavaro: «Disappunto per la fake news sul mio stipendio». In queste ore, infatti, l’ex capitano della Nazionale ha rilasciato una dichiarazione all’Ansa in cui ha affermato: «Non posso nascondere il mio disappunto per la fake news, subito rilanciata da internet a livello globale, secondo la quale sarei stato ingaggiato dalla Federcalcio uzbeka, per guidare la Nazionale che nel giugno 2026 parteciperà al Mondiale per la prima volta nella sua storia, con uno stipendio di 4 milioni di euro netti l’anno, diventando uno tra i dieci ct più pagati al mondo ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
