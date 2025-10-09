Cannabis legale ma non per lo Stato | la storia di un imprenditore barese arrestato dopo il dl Sicurezza

Era il 19 settembre quando la Guardia di Finanza ha bussato alla porta di un imprenditore agricolo della provincia di Bari, produttore di canapa sativa da oltre sette anni, con un’azienda regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e addirittura premiata in passato dalla Regione Puglia per il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

La cannabis light è diventata un business legale senza regole e senza certezze

