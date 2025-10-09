Cane ridotto pelle e ossa nel bagagliaio | proprietario denunciato

Rimini, 9 ottobre 2025 – Un 41enne è finito a processo davanti al giudice monocratico di Rimini con l’accusa di maltrattamento di animali dopo che, nel 2023, la polizia locale lo aveva fermato per un normale controllo stradale. L’uomo, incensurato, aveva avvisato gli agenti della presenza del suo Dobermann nel bagagliaio, ma all’apertura del portellone il cane è apparso in condizioni gravissime, ridotto pelle e ossa. Il sequestro dell’animale è stato immediato e il proprietario denunciato: ora rischia fino a due anni di reclusione. In aula, difeso dall’ avvocato Massimo Campana, l’imputato ha negato qualsiasi maltrattamento, sostenendo che le condizioni del cane fossero dovute alla sua difficoltà economica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

