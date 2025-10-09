cane abbandonato e mezzo morto salvato dalla polizia municipale

Un altro salvataggio della polizia municipale di Urbino, stavolta in soccorso di un animale lasciato all’abbandono in una casa, senza acqua e cibo. Il 13 settembre scorso, al locale Comando della polizia locale associata è stata segnalata la presenza di un cane in possibili condizioni precarie di salute all’interno di un appartamento in centro storico. Dalla casa in cui l’animale si trovava, pur affittata, l’inquilino era assente da diversi giorni. A intervenire è stata la pattuglia composta dall’ispettore Giancarlo Duchi e dall’agente Roberto Magrini, che, giunta sul posto, ha avvertito dei cattivi odori provenire dall’appartamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

