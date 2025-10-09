Cane abbandonato e mezzo morto salvato dalla Polizia municipale
Un altro salvataggio della polizia municipale di Urbino, stavolta in soccorso di un animale lasciato all’abbandono in una casa, senza acqua e cibo. Il 13 settembre scorso, al locale Comando della polizia locale associata è stata segnalata la presenza di un cane in possibili condizioni precarie di salute all’interno di un appartamento in centro storico. Dalla casa in cui l’animale si trovava, pur affittata, l’inquilino era assente da diversi giorni. A intervenire è stata la pattuglia composta dall’ispettore Giancarlo Duchi e dall’agente Roberto Magrini, che, giunta sul posto, ha avvertito dei cattivi odori provenire dall’appartamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cane - abbandonato
Volterra, cane abbandonato senza cibo né acqua: denunciati tre familiari
Stash dei The Kolors salva un cane maltrattato e abbandonato tra gli escrementi: "Uno scempio, bisogna denunciare"
La padrona va in ferie e lo lega alla catena. Ancora un cane abbandonato e morto
Un cane Schnauzer nano di appena un anno è stato trovato tremante, abbandonato in un trasportino davanti a un supermercato della California - facebook.com Vai su Facebook
Cane abbandonato e morto a Giugliano - La Leal, lega antivivisezionista, impegnata nella campagna nazionale contro l'abbandono «Fuori il traditore» denuncia una dilagante e atroce forma di abbandono, che vede animali abbandonati in casa ... Da ilmattino.it
Leal, 'serve pena esemplare per il cane morto a Giugliano' - La Leal, lega antivivisezionista, impegnata nella campagna nazionale contro l'abbandono "Fuori il traditore" denuncia una dilagante e atroce forma di abbandono, che vede animali abbandonati in casa ... Segnala ansa.it