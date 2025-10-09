Candela capitale del Tiro a Segno | dal 17 al 19 ottobre i campionati nazionali universitari

Foggiatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati presentati oggi, giovedì 8 ottobre, durante la conferenza stampa tenutasi presso la sala consiglio di Palazzo Ateneo, i Campionati Nazionali Universitari di Tiro a Segno indetti da Federcusi e Uits (Unione Italiana Tiro a Segno) e organizzati con la collaborazione del Cus Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

