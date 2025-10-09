Cancellara | Io calciatore mancato Il mio rimpianto? Non aver indossato la maglia rosa

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex ciclista svizzero ("ma ho sangue italiano") con due ori olimpici e quattro titoli mondiali in palmares a Trento ha raccontato la sua vecchia vita di campione e quella nuova da manager della Tudor Pro Cycling: "La bici mi ha dato la libertà". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cancellara io calciatore mancato il mio rimpianto non aver indossato la maglia rosa

© Gazzetta.it - Cancellara: "Io calciatore mancato. Il mio rimpianto? Non aver indossato la maglia rosa"

In questa notizia si parla di: cancellara - calciatore

cancellara io calciatore mancatoCancellara: "Io calciatore mancato. Il mio rimpianto? Non aver indossato la maglia rosa" - L'ex ciclista svizzero ("ma ho sangue italiano") con due ori olimpici e quattro titoli mondiali in palmares a Trento ha raccontato la sua vecchia vita di campione e quella nuova da manager della Tudor ... Si legge su msn.com

Chiabotto: "Mai con un calciatore, non sono il loro tipo. E i fuorionda con Del Piero nello spot..." - Quando mi guardo vedo una donna realizzata, non più una ragazzina”. gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cancellara Io Calciatore Mancato