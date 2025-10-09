Canarie MSC salpa a novembre per la crociera delle sei isole

Vanityfair.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ovvero Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma e Gran Canaria, a cui si aggiunge la portoghese Madeira: visitarle tutte insieme non è mai stato così facile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

canarie msc salpa a novembre per la crociera delle sei isole

© Vanityfair.it - Canarie, MSC salpa a novembre per la «crociera delle sei isole»

In questa notizia si parla di: canarie - salpa

Msc Magnifica salpa da Genova per il sesto giro del mondo - 300 passeggeri viaggeranno a bordo della Msc Magnifica per 120 giorni toccando 46 destinazioni in 21 Paesi e faranno ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Canarie Msc Salpa Novembre