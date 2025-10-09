Campioni triestini | ecco chi sono le giovani promesse dello sport

Triesteprima.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trieste continua a crescere giovani talenti sportivi in discipline come atletica, tuffi, ciclismo, vela e pallanuoto. Ragazzi che dimostrano come sia possibile ottenere risultati di rilievo nazionale e internazionale conquistando titoli, medaglie e record giovanili, in alcuni casi alternando la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campioni - triestini

Campioni triestini: ecco chi sono le giovani promesse dello sport - Ecco alcuni dei talenti maschili che portano in alto il nome della città in svariate discipline tra cui tuffi, ciclismo, vela, pallanuoto, atletica e surf. Riporta triesteprima.it

Campioni del mondo e giovani talenti: i migliori colpi di mercato della Serie B - Dalla nuova sfida del Papu Gomez al ritorno di Castrovilli, passando per i giovani: i migliori colpi di mercato della prossima Serie B I granelli della clessidra sono quasi scesi tutti: la Serie B è ... gianlucadimarzio.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Campioni Triestini Sono Giovani