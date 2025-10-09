Campionati provinciali di atletica leggera L’Alga conquista 5 vittorie e 15 medaglie

Cinque ori, nove argenti e sei bronzi in un solo pomeriggio per l’ Alga Atletica Arezzo. La società aretina è stata protagonista sulle piste casalinghe dello stadio Tenti di una manifestazione che ha riunito atleti e atlete di ogni età divisi tra i Campionati Provinciali Ragazzi e Cadetti, la quarta tappa del circuito provinciale Esordiadi e le gare di contorno degli Assoluti. La miglior prestazione porta la firma di Mattia Falciani del 2012 che, oltre a essere arrivato primo nei 150 piani con 19.1 secondi, ha meritato applausi soprattutto per la vittoria nel salto in alto tra i Ragazzi con il nuovo record provinciale della categoria fissato a 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

