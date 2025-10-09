Campionati nazionali di marcia un’altra domenica di sport

Il lungomare di Grottammare domenica prossima sarà di nuovo teatro del campionato nazionale di marcia individuale per le categorie Allievi e Allieve e per l’assegnazione del Trofeo delle Regioni riservato alle categorie giovanili, organizzato dal centro marcia Solestà di Ascoli, Deus ex machina Vincenzo Ferretti, un’icona dello sport ascolano. Ospite d’onore l’olimpionica Antonella Palmisano (foto), madrina della manifestazione. Sarà assegnato il 53esimo Trofeo Serafino Orlini, il 19esimo Trofeo Simona Orlini e il 7mo Trofeo città di Grottammare. Alla presentazione dell’evento, oltre al sindaco Alessandro Rocci, il consigliere delegato allo sport Nicolino Giannetti e al presidente del Centro marcia Solestà Vincenzo Ferretti, i vertici regionali di Fidal e Coni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

