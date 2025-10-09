Campionati del Patrimonio 2026 | iscrizioni dal 13 ottobre al 1° dicembre
Il tema scelto per la XX edizione dei Campionati del Patrimonio prende forma attorno alle Avanguardie del primo Novecento. Il titolo, “Rottura e innovazione”, mette al centro l’impatto di quelle correnti artistiche che hanno trasformato linguaggi e visioni, segnando uno spartiacque tra tradizione e sperimentazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
La Città di Otranto accoglie i CAMPIONATI ITALIANI DI FOTOGRAFIA SUBACQUEA dal 22 al 28 settembre 2025, un evento che unisce sport, arte e tutela dell'ambiente marino. La nostra città, da sempre custode di uno straordinario patrimonio naturale, è lieta - facebook.com Vai su Facebook
Campionati 2026, aperte le candidature - Nella sezione Attività/Candidature del sito FIDAL sono disponibili tutte le info utili, gli standard ... Riporta fidal.it
Al via i Campionati di geografia 2026: aperte le pre-iscrizioni per i giochi che si terranno a febbraio - Sos Geografia, insieme all’Associazione italiana Insegnanti di geografia, all’I. Secondo msn.com