Campi Bisenzio | incendio nella cucina di una Rsa Evacuati gli ospiti
Intervento dei vigili del fuoco la notte scorsa, 9 ottobre 2025, per un principio di incendio all'interno della cucina di una residenza sanitaria assistenziale in via Miccine a Campi Bisenzio (Firenze) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Principio di incendio nella notte nella cucina della Rsa: ospiti fuori per sicurezza, sul posto i Vigili del fuoco - I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest di Calenzano e dalla sede centrale del Comando di Prato, sono ... Segnala piananotizie.it
Incendio in Rsa, ospiti evacuati nella notte - CAMPI BISENZIO: Le fiamme sono divampate nelle cucine attivando l'allarme antincendio. Da toscanamedianews.it