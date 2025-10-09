Campi Bisenzio | incendio nella cucina di una Rsa Evacuati gli ospiti

Intervento dei vigili del fuoco la notte scorsa, 9 ottobre 2025, per un principio di incendio all'interno della cucina di una residenza sanitaria assistenziale in via Miccine a Campi Bisenzio (Firenze) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

