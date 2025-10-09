Campagna antinfluenzale | Bisogna vaccinarsi non aspettate il picco

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Vaccinatevi, non aspettate il picco influenzale". E’ l’appello che il direttore del Dipartimento Prevenzione dell’Ast di Fermo, Giuseppe Ciarrocchi, rivolge soprattutto agli anziani in occasione dell’avvio, oggi, della campagna vaccinale antinfluenzale. Al Dipartimento sono già arrivate tutte le dosi richieste, oltre 31mila, che sono a loro volta già state distribuite a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. "Il picco influenzale è previsto per fine dicembre 2025-primi di gennaio 2026 ma, rimarca il direttore Ciarrocchi, è bene che, soprattutto gli anziani, si vaccinino subito, anche perché la copertura è valida per tutta la stagione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

campagna antinfluenzale bisogna vaccinarsi non aspettate il picco

© Ilrestodelcarlino.it - Campagna antinfluenzale: "Bisogna vaccinarsi, non aspettate il picco"

In questa notizia si parla di: campagna - antinfluenzale

Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna

Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna

Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna

campagna antinfluenzale bisogna vaccinarsiParte oggi la campagna antinfluenzale. Dove vaccinarsi e per chi è raccomandato - E' possibile effettuare più vaccinazioni nella stessa giornata. Riporta rainews.it

campagna antinfluenzale bisogna vaccinarsiParte la vaccinazione antinfluenzale. I medici: proteggersi anche contro il Covid - Dall'8 ottobre sarà possibile ricevere la dose dal proprio medico di base, in farmacia o presso i servizi vaccinali delle Ast. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Campagna Antinfluenzale Bisogna Vaccinarsi