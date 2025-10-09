Campagna antinfluenzale | Bisogna vaccinarsi non aspettate il picco
"Vaccinatevi, non aspettate il picco influenzale". E’ l’appello che il direttore del Dipartimento Prevenzione dell’Ast di Fermo, Giuseppe Ciarrocchi, rivolge soprattutto agli anziani in occasione dell’avvio, oggi, della campagna vaccinale antinfluenzale. Al Dipartimento sono già arrivate tutte le dosi richieste, oltre 31mila, che sono a loro volta già state distribuite a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. "Il picco influenzale è previsto per fine dicembre 2025-primi di gennaio 2026 ma, rimarca il direttore Ciarrocchi, è bene che, soprattutto gli anziani, si vaccinino subito, anche perché la copertura è valida per tutta la stagione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: campagna - antinfluenzale
Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna
Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna
Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna
Campagna antinfluenzale 2025/2026 Domenica 26 ottobre dalle ore 08:30 presso la palestra delle scuole medie. Prenotare da lunedì 13 ottobre a sabato 18 ottobre telefonando al n. 030/9970001 int. 9 dalle ore 08:30 alle ore 10:30. - facebook.com Vai su Facebook
Campagna antinfluenzale, 45mila dosi per Ascoli e San Benedetto. Angelini "mix virus respiratori: influenza, Covid e sinciziale" #ANSA - X Vai su X
Parte oggi la campagna antinfluenzale. Dove vaccinarsi e per chi è raccomandato - E' possibile effettuare più vaccinazioni nella stessa giornata. Riporta rainews.it
Parte la vaccinazione antinfluenzale. I medici: proteggersi anche contro il Covid - Dall'8 ottobre sarà possibile ricevere la dose dal proprio medico di base, in farmacia o presso i servizi vaccinali delle Ast. Da rainews.it