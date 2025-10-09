Campagna antinfluenzale | Bisogna vaccinarsi non aspettate il picco

"Vaccinatevi, non aspettate il picco influenzale". E’ l’appello che il direttore del Dipartimento Prevenzione dell’Ast di Fermo, Giuseppe Ciarrocchi, rivolge soprattutto agli anziani in occasione dell’avvio, oggi, della campagna vaccinale antinfluenzale. Al Dipartimento sono già arrivate tutte le dosi richieste, oltre 31mila, che sono a loro volta già state distribuite a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. "Il picco influenzale è previsto per fine dicembre 2025-primi di gennaio 2026 ma, rimarca il direttore Ciarrocchi, è bene che, soprattutto gli anziani, si vaccinino subito, anche perché la copertura è valida per tutta la stagione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

