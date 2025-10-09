' Camminata in rosa 2025' gli appuntamenti in Capitanata
La Capitanata torna a colorarsi di rosa con le iniziative UISP Foggia-Manfredonia, quest’anno ben cinque, dedicate al mese della prevenzione del tumore al seno: le ormai storiche camminate in rosa che sensibilizzano sul tema della prevenzione e sulla salute delle persone. Questi gli appuntamenti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: camminata - rosa
Big Mama testimonial della prevenzione: kit ricevuto alla Camminata Rosa
“Tutti in rosa nella Bassa”, la camminata solidale per Lilt attraverso tredici comuni
Air Campania, maglia della Camminata Rosa all'amministratore Anthony Acconcia e alla dirigente Serenella Matarazzo
Torna la Rosa del Brenta, la camminata solidale nel cuore di Bassano riservata a sole donne con l’obiettivo di aiutare l’Associazione Oncologica San Bassiano odv a sensibilizzare le persone sul tema della prevenzione e della salute. L'appuntamento è per d - facebook.com Vai su Facebook
“Alassio in Rosa per Alessia”: attesa per i prossimi appuntamenti e successo per la Camminata Rosa di ieri - X Vai su X
A Laveno e Leggiuno torna “La Camminata Rosa 2025” - Un evento pensato per sensibilizzare la comunità sulla prevenzione dei tumori, con un focus particolare sulla salute femminile ... Da varesenews.it
Piedimonte Matese, la Camminata in Rosa promossa da Clinica Athena - Anche quest’anno si svolgerà a Piedimonte Matese, domenica 12 ottobre alle ore 16. Lo riporta clarusonline.it