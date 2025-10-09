' Camminata in rosa 2025' gli appuntamenti in Capitanata

La Capitanata torna a colorarsi di rosa con le iniziative UISP Foggia-Manfredonia, quest’anno ben cinque, dedicate al mese della prevenzione del tumore al seno: le ormai storiche camminate in rosa che sensibilizzano sul tema della prevenzione e sulla salute delle persone. Questi gli appuntamenti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

