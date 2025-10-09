Tarantini Time Quotidiano Un tuffo nel cuore della storia, tra sentieri di pietra, affreschi bizantini e panorami mozzafiato. Sabato 11 ottobre 2025, in occasione dell’ Appia Day, anche Castellaneta sarà protagonista della grande festa nazionale dedicata alla Via Appia Antica, la “Regina Viarum”, oggi candidata al riconoscimento UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità. L’iniziativa, intitolata “Camminando lungo l’Appia”, è organizzata dal Circolo Legambiente “Mare e Gravine” di Castellaneta – membro della Rete Territoriale Appia Regina Viarum – insieme all’associazione Amici delle Gravine di Castellaneta, con il patrocinio morale del Comune di Castellaneta. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Camminando lungo l’Appia: a Castellaneta un viaggio nella storia tra gravine e antichi santuari rupestri