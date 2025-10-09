Camminando lungo l’Appia | a Castellaneta un viaggio nella storia tra gravine e antichi santuari rupestri

Tarantini Time Quotidiano Un tuffo nel cuore della storia, tra sentieri di pietra, affreschi bizantini e panorami mozzafiato. Sabato  11 ottobre 2025, in occasione dell’ Appia Day, anche  Castellaneta  sarà protagonista della grande festa nazionale dedicata alla  Via Appia Antica, la “Regina Viarum”, oggi candidata al riconoscimento  UNESCO  come patrimonio mondiale dell’umanità. L’iniziativa, intitolata  “Camminando lungo l’Appia”, è organizzata dal  Circolo Legambiente “Mare e Gravine” di Castellaneta  – membro della  Rete Territoriale Appia Regina Viarum  – insieme all’associazione  Amici delle Gravine di Castellaneta, con il  patrocinio morale del Comune di Castellaneta. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

