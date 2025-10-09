Camicie annodate e gonne puffy | capi di tendenza e i look più belli della Settimana della Moda di Parigi

I trench asimmetrici e le gonne puffy, le camicie bianche e gli abiti con ruche e frange sono i capi di tendenza per la PrimaveraEstate 2026 che hanno spopolato sulle passerelle della Paris Fashion Week. Ecco la guida ai capi must have di stagione, i look più belli della Settimana della moda di Parigi e le ispirazioni per gli abbinamenti cool. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: camicie - annodate

