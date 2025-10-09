Camerota | taglio del nastro per il nuovo Ambulatorio Infermieristico e la Postazione 118
E' in programma il 16 ottobre, alle ore 11:30, in località Porto di Marina di Camerota, l’inaugurazione del nuovo Ambulatorio Infermieristico e della Nuova Postazione 118, due servizi fondamentali per garantire assistenza sanitaria diretta, efficiente e di qualità ai cittadini. In particolare, il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: camerota - taglio
La Regione ha impugnato il taglio di dirigenti, chiedendo il riconoscimento di un numero di istituti proporzionato al numero di alunni effettivamente iscritti - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo supermercato Coop. Taglio del nastro dopo i lavori - L’inaugurazione, in via Nardi 9, è avvenuta ieri dopo i lavori... Riporta ilrestodelcarlino.it
Taglio del nastro nuovo polo scolastico Moie Maiolati Spontini - 30, del quinto e ultimo stralcio del progetto Mics, il polo scolastico di via Venezia, a Moie. Scrive ansa.it