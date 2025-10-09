Cambiamento climatico paradosso Lombardia | minimizzano il cambiamento climatico ma chiedono fondi
Trenta eventi meteorologici estremi in sette mesi: alluvioni, frane, trombe d’aria, grandinate, ondate di calore. L’ Osservatorio Città Clima segnala la Lombardia come la regione più colpita dell’arco alpino. Mentre le imprese contano tetti divelti, macchinari allagati e linee ferme, nei palazzi resiste un lessico che sfuma responsabilità e tempi: il paradosso di una terra che chiede aiuto e insieme discute se chiamarlo davvero “cambiamento climatico”. Il lessico del dubbio nei palazzi. La sequenza è precisa. Novembre 2023: Lucia Lo Palo, allora presidente di Arpa Lombardia, dichiara di «non credere che il cambiamento climatico sia frutto dell’uomo», richiamandosi a «cicli naturali della Terra». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: cambiamento - climatico
Abiti refrigeranti: la risposta della moda al cambiamento climatico, che presto indosseremo tutti
Il 2024, l’anno più caldo. Tutti gli effetti del cambiamento climatico
Il cambiamento climatico renderà meno sana la nostra alimentazione?
Rita Laura D’Ecclesia (Consigliera @ivassocial): «Il cambiamento climatico ha aumentato la frequenza degli eventi che danneggiano la crescita economica, non solo i soggetti e gli oggetti». Qui la diretta: https://t.ly/SgKMW #InsuranceDay #FestivalAssicurazio - X Vai su X
Il cambiamento climatico è la causa dei disastri ambientali, le emissione di CO2 aumentano il riscaldamenglobale, gli alberi lo possono arrestare! Destiniamo il 100% dei profitti al ripristino della biodiversità. SCEGLI ALMO NATURE, AGISCI. #almonature #rip - facebook.com Vai su Facebook
Cambiamento climatico, paradosso Lombardia: minimizzano il cambiamento climatico, ma chiedono fondi - Tra dichiarazioni negazioniste e richieste di aiuti, la Lombardia affronta 30 eventi meteo estremi in soli sette mesi ... Secondo lanotiziagiornale.it
In Lombardia ci sono stati 30 eventi meteo estremi in soli sette mesi: i dati - La Lombardia si conferma una delle Regioni italiane dove gli effetti del cambiamento climatico sono più evidenti. Si legge su milanotoday.it