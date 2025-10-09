Cambiamento climatico paradosso Lombardia | minimizzano il cambiamento climatico ma chiedono fondi

Trenta eventi meteorologici estremi in sette mesi: alluvioni, frane, trombe d’aria, grandinate, ondate di calore. L’ Osservatorio Città Clima segnala la Lombardia come la regione più colpita dell’arco alpino. Mentre le imprese contano tetti divelti, macchinari allagati e linee ferme, nei palazzi resiste un lessico che sfuma responsabilità e tempi: il paradosso di una terra che chiede aiuto e insieme discute se chiamarlo davvero “cambiamento climatico”. Il lessico del dubbio nei palazzi. La sequenza è precisa. Novembre 2023: Lucia Lo Palo, allora presidente di Arpa Lombardia, dichiara di «non credere che il cambiamento climatico sia frutto dell’uomo», richiamandosi a «cicli naturali della Terra». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

