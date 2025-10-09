Camarda | Non ho mai pensato di essere un predestinato Sono all’inizio non ho…

Da ritiro dell’Italia U21, in conferenza stampa il gioiellino del Milan ora in prestito al Lecce, Camarda, ha rilasciato alcune dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

camarda ho pensato essereCamarda: “Mai pensato di essere un predestinato. Non ho ancora fatto nulla, è solo l’inizio” - Francesco Camarda, attaccante della Nazionale Under 21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Svezia ... Come scrive gianlucadimarzio.com

camarda ho pensato essereCamarda vola basso: "Nel calcio non sono nessuno. Predestinato? Mai pensato" - Francesco Camarda ha parlato dal ritiro dell'Under 21 alla vigilia della sfida contro la Svezia tenendo un profilo basso e i piedi ben saldi a terra. Da msn.com

