Call of Duty | Black Ops 7 avrà lancio un matchmaking che non sarà basato sull’abilità dei giocatori
Activision e Treyarch hanno deciso di rivoluzionare il multiplayer di Call of Duty: Black Ops 7, accogliendo le richieste della community, visto che dopo anni di discussioni sul matchmaking basato sull’abilità (SBMM), lo studio ha annunciato che al lancio il gioco adotterà un sistema di “ open matchmaking ”, con una considerazione minima delle abilità dei giocatori. In pratica, sarà simile alla modalità Open Moshpit della Beta: partite più miste, meno filtrate dal livello di bravura e quindi più dinamiche e imprevedibili. È un ritorno a un approccio più tradizionale, pensato per favorire varietà e divertimento piuttosto che scontri sempre bilanciati al millimetro. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Call of Duty: Black Ops 7 dice addio allo Skill-Based Matchmaking, è ufficiale! http://dlvr.it/TNZV90 #CallOfDuty #BlackOps7 #Matchmaking #Videogiochi #GamingNews - X Vai su X
Il Team RICOCHET, reparto anti-cheat, ha rivelato che le contromisure hanno funzionato bene nella Beta di Call of Duty: Black Ops 7. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook
Call of Duty: Black Ops 7 ha quasi debellato la piaga dei cheater grazie a Ricochet - Il Team di Ricochet ha festeggiato la chiusura della beta di Call of Duty: Black Ops 7 con statistiche impressionanti nella sua lotta ai cheater. multiplayer.it scrive
L'open beta gratuita di Call of Duty: Black Ops 7 si estende e la nuova mappa multigiocatore diventa operativa - L'open beta di Call of Duty: Black Ops 7 doveva originariamente terminare l'8 ottobre, ma Treyarch ha appena annunciato che sarà prolungata di un giorno. notebookcheck.it scrive