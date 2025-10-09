Call of Duty | Black Ops 7 avrà lancio un matchmaking che non sarà basato sull’abilità dei giocatori

Activision e Treyarch hanno deciso di rivoluzionare il multiplayer di Call of Duty: Black Ops 7, accogliendo le richieste della community, visto che dopo anni di discussioni sul matchmaking basato sullabilità (SBMM), lo studio ha annunciato che al lancio il gioco adotterà un sistema di “ open matchmaking ”, con una considerazione minima delle abilità dei giocatori. In pratica, sarà simile alla modalità Open Moshpit della Beta: partite più miste, meno filtrate dal livello di bravura e quindi più dinamiche e imprevedibili. È un ritorno a un approccio più tradizionale, pensato per favorire varietà e divertimento piuttosto che scontri sempre bilanciati al millimetro. 🔗 Leggi su Game-experience.it

