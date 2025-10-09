California elicottero medico precipita tra le macchine sull' autostrada
A Sacramento, in California, un elicottero medico è precipitato sulla Highway 50, tra le macchine. Alcuni automobilisti hanno ripreso il momento dello schianto. A bordo non c'erano pazienti ma il pilota, un paramedico e un'infermiera: tutti e tre sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Dopo l'incidente molti automobilisti si sono precipitato in soccorso dei feriti, aiutandoli a tirarli fuori dal velivolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
