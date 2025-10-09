Calendario Six Kings Slam 2025 | definiti gli orari dai quarti alla finale Dove vederlo in tv e streaming
Dal 15 al 18 ottobre 2025 andrà in scena la seconda edizione della Six Kings Slam, torneo di esibizione che mette in palio per il vincitore e i suoi partecipanti un prime-money faraonico. Si pensi ai 6 milioni che saranno intascati da chi si imporrà. Il tutto andrà in scena all’ Anb Arena di Riad (8000 posti) e gli incontri inizieranno a partire dalle 18.30 italiane. A prendere parte a questa competizione saranno Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic. Jannik si impose l’anno scorso in finale, sconfiggendo Alcaraz al termine di un match di alto livello col punteggio di 6-7 6-3 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
