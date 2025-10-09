Calenda | Accordo di pace? E' una tregua se Israele volta faccia sarà un danno a se stessa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 "Non penso che siamo davanti a un accordo di pace, ma di tregua. Intanto però leviamo Hamas di torno e riapriamo i canali umanitari. Dopodiché se Israele volterà la faccia al piano Trump e agli accordi che sta prendendo, sarà un problema a Israele stessa" così Carlo Calenda a margine della conferenza con cui ha annunciato le proposte congiunte con il Partito Liberaldemocratico in vista della manovra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

