Calderara una nuova ciclabile dal centro all’aeroporto

Bologna, 9 ottobre 2025 – Due ciclabili e un bosco in arrivo a Calderara di Reno grazie al protocollo d'intesa triennale che il Comune ha siglato con l'aeroporto Marconi di Bologna, nella persona dell'ad Nazareno Ventola. Sono solo i primi progetti che verranno realizzati a fronte di un accordo che mira a svilupparne altri nel campo della sostenibilità ambientale, della biodiversità, della mobilità sostenibile e dell'accessibilità. "Si tratta di un'opportunità, di un'importante azione per il territorio e per la comunità calderarese –. ha commentato il sindaco di Calderara di Reno, Giampiero Falzone –.

