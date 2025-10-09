Calciomercato Roma occhi su Mariani per il futuro | sul classe 2008 anche l’Atalanta

Tempo di tenere la concentrazione sul campo per la Roma, che dopo la sosta sarà chiamata a confermare gli ottimi risultati ottenuto fin qui, migliorando su molti aspetti che sotto Gasperini possono ancora essere affinati. Gennaio però non è lontanissimo, una finestra che il club dovrà sfruttare per completare quei colpi rimasti in canna in estate, su tutti quel giocatore estroso che il tecnico chiedeva sulla trequarti ( Baldanzi saluterà? ). Occhio però anche al calciomercato dei giovani, perché dopo l’affare Arena dal Pescara i giallorossi puntano un altro baby talento capace di esordire in prima squadra in tenera età, e trattasi di Edoardo Mariani. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

