Calciomercato Roma occhi su Mariani per il futuro | sul classe 2008 anche l’Atalanta
Tempo di tenere la concentrazione sul campo per la Roma, che dopo la sosta sarà chiamata a confermare gli ottimi risultati ottenuto fin qui, migliorando su molti aspetti che sotto Gasperini possono ancora essere affinati. Gennaio però non è lontanissimo, una finestra che il club dovrà sfruttare per completare quei colpi rimasti in canna in estate, su tutti quel giocatore estroso che il tecnico chiedeva sulla trequarti ( Baldanzi saluterà? ). Occhio però anche al calciomercato dei giovani, perché dopo l’affare Arena dal Pescara i giallorossi puntano un altro baby talento capace di esordire in prima squadra in tenera età, e trattasi di Edoardo Mariani. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: calciomercato - roma
Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa
Calciomercato Roma, offerta migliorata per Wesley: filtra ottimismo
Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona
Calciomercato Roma: occhi su Mariani. Sul talento della VisPesaro anche l'Atalanta https://bit.ly/4hbWW04 #AsRoma - X Vai su X
Per #Djalò si riapre la pista #Roma all’ultimo giorno di #calciomercato #juve #live #juventus #calcio #finoallafine #asroma - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Genoa: occhi su tre attaccanti della Roma - Il Secolo XIX di oggi rivela che il Grifone ha già preso contatti con la Roma, squadra con cui a gennaio a trattato a lungo Marquinho per poi chiudere solo ... Si legge su calciomercato.com
Roma, ultime ore di mercato: salta George, occhi su Dominguez. Si riapre lo scambio Dovbyk-Gimenez - Ultime ore di calciomercato per Massara (possibile conferenza stampa del ds nei prossimi giorni) che deve ancora regalare a Gasperini il famoso esterno d’attacco. Secondo ilmessaggero.it