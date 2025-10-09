Calciomercato Milan | accelerazione per la rescissione di Origi Guadagna più di Modric e Rabiot

Calciomercato Milan: accelerazione per la rescissione di Origi. L’attaccane ex Liverpool guadagna più di Modric e Rabiot Fine della corsa. L’avventura, a dir poco disastrosa, di Divock Origi al Milan è giunta al capolinea. Dopo mesi di prestazioni incolori e un impatto nullo sul campo, la società ha deciso di accelerare per mettere una “pietosa pietra” su . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

