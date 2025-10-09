Calciomercato Milan | accelerazione per la rescissione di Origi Guadagna più di Modric e Rabiot

Calcionews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan: accelerazione per la rescissione di Origi. L’attaccane ex Liverpool guadagna più di Modric e Rabiot Fine della corsa. L’avventura, a dir poco disastrosa, di Divock Origi al Milan è giunta al capolinea. Dopo mesi di prestazioni incolori e un impatto nullo sul campo, la società ha deciso di accelerare per mettere una “pietosa pietra” su . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato milan accelerazione per la rescissione di origi guadagna pi249 di modric e rabiot

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan: accelerazione per la rescissione di Origi. Guadagna più di Modric e Rabiot

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

calciomercato milan accelerazione rescissioneCalciomercato Milan: accelerazione per la rescissione di Origi. Guadagna più di Modric e Rabiot - L’attaccane ex Liverpool guadagna più di Modric e Rabiot Fine della corsa. Riporta calcionews24.com

calciomercato milan accelerazione rescissioneRottura e rescissione col Milan: appuntamento in sede per chiudere immediatamente - Rescissione in vista in casa Milan con i rossoneri che sembrano essere pronti a chiudere immediatamente il rapporto con un giocatore ... Si legge su calciomercatoweb.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Milan Accelerazione Rescissione