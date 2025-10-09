Calciomercato Juve ritorno di fiamma per quell’esterno! Dopo il tentativo andato a vuoto negli scorsi mesi la dirigenza può riprovarci | i dettagli
Calciomercato Juve, l’esterno argentino torna di moda: in estate disse no, ma ora il poco spazio nel suo club potrebbe favorire i bianconeri. Un nome che non è mai uscito dai radar, un obiettivo concreto che in estate è solo sfumato e che, in vista di gennaio, torna prepotentemente di moda. La Juventus programma il futuro e, per il ruolo di esterno destro, torna a pensare con insistenza a un campione del mondo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono pronti a riprovarci, forti di uno scenario completamente cambiato rispetto a pochi mesi fa. Calciomercato Juve: il nuovo scenario per Nahuel Molina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Calciomercato Juve: Weah e Alberto Costa ai saluti, bianconeri pronti a cambiare in fascia. I quattro obiettivi nella lista di Comolli
Lucca Juve, l’ex obiettivo del calciomercato bianconero è in partenza verso Napoli: «Pronto a cominciare, un saluto ai tifosi»
Tutti pazzi per Vlahovic: il ritorno di fiamma spaventa l’Inter - Vlahovic a parametro zero fa già gola a diverse big: il possibile ritorno di fiamma in vista del prossimo giugno. Riporta calciomercato.it
Mercato Juve: possibile ritorno di fiamma per Molina a gennaio - I bianconeri stanno valutando diversi profili e tra questi resta viva l'ipotesi legata a Kobbie Mainoo, talentuoso ... Si legge su it.blastingnews.com