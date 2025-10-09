Calciomercato Juve ritorno di fiamma per quell’esterno! Dopo il tentativo andato a vuoto negli scorsi mesi la dirigenza può riprovarci | i dettagli

Calciomercato Juve, l’esterno argentino torna di moda: in estate disse no, ma ora il poco spazio nel suo club potrebbe favorire i bianconeri. Un nome che non è mai uscito dai radar, un obiettivo concreto che in estate è solo sfumato e che, in vista di gennaio, torna prepotentemente di moda. La  Juventus  programma il futuro e, per il ruolo di esterno destro, torna a pensare con insistenza a un campione del mondo. Secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono pronti a riprovarci, forti di uno scenario completamente cambiato rispetto a pochi mesi fa. Calciomercato Juve: il nuovo scenario per Nahuel Molina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per quell’esterno! Dopo il tentativo andato a vuoto negli scorsi mesi la dirigenza può riprovarci: i dettagli

